Ligde zirve ve küme hattında son durum

Ligin 30. haftası dün oynanan maçlarla sona erdi. Başakşehir'in kaybettiği, Galatasaray'ın berabere kaldığı haftayı Beşiktaş kârlı kapattı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞTI

Pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi lider Başakşehir 62, Galatasaray 60, Beşiktaş ise 59 puanla sıralanıyor. Başakşehir veya Galatasaray'dan biri tüm maçlarını kazanırsa rakiplerinin ne yaptığına bakmadan şampiyon oluyor. Beşiktaş'ta durum biraz daha farklı.

Siyah-beyazlıların tüm maçlarını kazanması da ligi zirvede bitirmesine yetmeyecek. Beşiktaş 4'te 4 yapsa bile Başakşehir'in en az 1 maçta yenilmesi gerekiyor. Başakşehir'le Beşiktaş ligi aynı puanda bitirirse ikili averaja bakılacak.

Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0 yenerken, siyah-beyazlılar ise rakibini 2-1 mağlup etti. İki takım ligi aynı puanda bitirirse, ikili averajda eşitlik olduğu için sezon sonunda genel averaja bakılacak.

Sarı-kırmızılılar ise hem Beşiktaş hem de Başakşehir'le karşı karşıya geleceği için şampiyonluk durumu bu 2 maçta alacağı sonuçlara göre şekillenecek. Galatasaray'ın Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarından alacağı sonuçlar, olası bir üçlü averaj durumunda da belirleyici olacak.

KÜME HATTINDA NEFESLER TUTULDU

Fenerbahçe'nin de içinde bulunduğu 5 takım son 4 haftaya küme düşme hattında girdi. 34 puanla 14. sırada yer Fenerbahçe'nin sahasında Akhisarspor ve deplasmada Erzurumspor'la oynayacağı maçlar ligin kaderini tayin edecek.

Bu 5 takımda ligden düşme ihtimali en az olan Fenerbahçe, düşmeye en yakın ekip ise Akhisarspor. Ege ekibi lige tutunmak için aradaki 5 puanlı farkı kapatmak zorunda. Bu da Akhisar'ın tüm maçlarını kazanıp Erzurumspor, Göztepe ve Bursaspor'u altına alması demek. Akhisar'ın işi mucizelere kalırken, Erzurumspor, Göztepe ve Bursaspor arasında ligde kalmak için kıyasıya bir yarış yaşanacak.

Az da olsa düşme korkusu yaşayan Fenerbahçe'nin Akhisarspor ve Erzurumspor karşılaşmaları son derece önemli.