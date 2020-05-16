Ligin başlama tarihiyle ilgili hocaların görüşleri

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, futbol organizasyonlarının ertelenmesine neden olmuştu.

Aradan geçen iki aylık sürenin ardından maçları 12 Haziran'da başlatma kararı alan TFF'ye bazı teknik adamlar tepki gösterdi.

İşte hocaların görüşleri:

FATİH TERİM (GALATASARAY)

"Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Hiç kolay bir süreç değil, karar vermek hiç kolay değil, sorumluluk almak, hiç kolay değil. O kadar büyük bir organizasyonu yönetmek, hiç kolay değil, saygı duyuyorum. Ekonomik, idari, psikolojik, hatta sosyal hasarın bedelini de ödemek kolay değil. Bunu da kabul ediyorum."

HÜSEYİN ÇİMŞİR (TRABZONSPOR)

"Ben liglerin oynanmasından ve sezonun tamamlanmasından yanayım ama burada her şeyden daha önemli olan elbette sağlık. Kısa sürede bu salgının sona erip çocukların okula gittiği, stadyumların dolduğu, insanların rahat bir şekilde sokaklarda gezebildiği bir ortama geçebilme arzusundayız. Karşımızda bilmediğimiz bir virüs var. Şu an için aşısı yok. Sadece önlemler var. Sosyal mesafeye ve hijyene dikkat etmek gerekiyor. Bu önlemlere gereken hassasiyeti gösterip bu salgının süresini kısaltmamız lazım. Bana bir şey olmaz demeden Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulunun ve hükümetimizin uyarılarına uymamız gerekiyor."

RIZA ÇALIMBAY (SİVASSPOR)

"Sancaktepe'de 9 vaka, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ankaragücü'nde yine vakalar var. Böyle bir durumda oyuncular mutlaka tedirgin oluyor. Ben kendi oyuncularımın nasıl korktuğunu biliyorum. Bir arkadaşımız antrenmanlara gelmiyor. Risk varsa maçların oynanmaması gerekiyor. Bazı teknik direktör arkadaşlarımız 'Biz hazırız' diyor. Neye hazırsın? Oyuncuları deplasmana nasıl götüreceksin? Nerede konaklayacaksın? İki oyuncuna bir şey olsa ne olacak, sonrasını biliyor musun? Allah korusun yarın bir gün bir şey olduğunda bunun sorumluluğunu kim alacak?"





PROSINECKI (KAYSERİSPOR)

"Futbola dönüş protokolünü inceledik. Teoride güzel fakat pratikte uygulamak kolay olmayacak. Futbolcular korkuyor, ben de 1.5 aydan beri tesiste yaşıyorum. Seyahat, konaklama durumları belirsizliğini koruyor. Kulüpte kaldıkları sürece her tesis çalışanıyla ister istemez kontak halinde olacaklar. Çalışanlar için de aynı durum geçerli. Herkes eşit seviyede. Fiziksel olarak hazırlanmak için verilen süre yeter fakat önemli olan psikolojik hazırlık. İşler düzelince futbolcuların psikolojisi düzelir ve çekinceler ortadan kalkar."

ÜNAL KARAMAN (Ç.RİZESPOR)

"Oyuncuları birbirinden izole etseniz de alışılagelmiş düzeni yürüten oyuncular var. Gerçekten çok zor bir dönem bizi bekliyor. Bu işin ruhuna, doğasına aykırı antrenman yapıyoruz. Tamam devam edeceğiz ama federasyonun söylediği önlemler dahilinde çalışıyoruz. Zaman içerisinde ne tür zorluklarla karşılaşabileceğimizi yaşayarak tecrübe edeceğiz. Hiçbir şey yokmuş gibi oyuncuyu tekrar müsabaka ortamına çekmeyi ben sporcu ve spor adamı kimliği olarak çok doğru bulmadığımı ifade etmeliyim."

MUSTAFA REŞİT AKÇAY (ANKARAGÜCÜ)

"Bizim işimiz temaslı bir iş. Bize şunu söylememeliler: Kaç testten sonra temaslı-taktiksel oyunlara geçebiliriz. Oyuncular, 'Benim evimde çocuklarım var bana yaklaşma' diyor. Bu psikolojideki oyuncu yarın temaslı oyunu nasıl oynayacak. Şu anda birbirimizi anlamıyoruz. Kararı insan kaynaklı değerlendirirsek oynanmaz. Ekonomi açısından bakarsak oynanır. Kimse sorumluluğu üstüne almıyor. Bunlar bizim çalışmalarımızı negatifleştiriyor."

FUAT ÇAPA (KASIMPAŞA)

"Ortada bir durum var ama çok da olumsuz bakmamak gerekiyor. Artık sadece işimize konsantre olmamız gerekiyor. Oyuncularla geçirdiğimiz süreyi göz önüne alırsak takımımız gayet olumlu bir hava içerisinde... Mutlaka etkileniyoruz ama hayat da devam ediyor. Bu yüzden gereğinden fazla abartmamak gerekir."

YILMAZ VURAL (AKHİSARSPOR)

"Toplamda 35 günlük bir hazırlık sürecine sahibiz. Ancak sosyal mesafe gereği bireysel antrenmanları ne zaman bırakacağız bilmiyoruz. Sonuçta bu bir temas oyunu ve takım halinde çalışmamız gerekiyor. Ayrıca özel maç yapabilecek miyiz? Bunlara bir cevap bulmamız gerekiyor. Sanırım bunu da bize bildireceklerdir. TFF 1. Lig'de 11 takım oynansın 7 takım oynanmasın demiş. Ancak bunları duygusal tepkiler olarak görüyorum. Takımlar kendi durumlarını düşünerek maalesef tarafsız olamıyorlar. Kendilerince haklı olabilirler ama görüldüğü üzere her türlü riske karşı maçlar oynatılmak isteniyor. Çünkü kulüplerin ekonomisi doğal olarak ön planda tutuluyor. Tabi ki bizlerin de tereddütleri var."

BÜLENT KORKMAZ (KONYASPOR)

"TFF, Sağlık bakanı ve bilim kurulunun onayını alarak tarih verdi. Ancak sağlık bakanlığı da bütün yetki federasyonundur dedi. Ben de şunu soruyorum: Bu lig başlayacaksa sorumlusu kim? Bundan sonra ben ekibim, oyuncularım ve tüm kulüp personeli hatta bütün kulüplerin personelleri ile stat görevlileri ve gazetecilerin karşılaşacağı her türlü senaryonun sorumluluğu TFF'ye aittir. Dolayısıyla ben bir sorumlu arıyordum ve bu sorumlu federasyondur. Bundan sonra gelişecek tüm olumsuzluklarda federasyon başkanı ve yöneticileri sorumludur."

İLHAN PALUT (GÖZTEPE)

"Tabi ki liglerin oynanarak bitmesini istiyoruz. Ancak buradaki tek tedirginliğimiz bize sunulan çalışma şartları... Bu çalışma şartlarındaki kurallara uyarak takımımızı 12-13 Haziran'da başlayacak lige hazırlamamız pek mümkün görünmüyor. Bir yandan insan sağlığını düşünürken diğer taraftan önümüze konulan 8 maç var. Buna mutlaka fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmamız gerekiyor. O yüzden futbol konusunda ortaya çıkarılan raporun kısa zamanda revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin en geç 11 Mayıs'ta takım antrenmanlarının yapılmasına olanak sağlanması gerekiyor. Yani en az 1 ay takım halinde futbolcularımızı çalıştırmamız lazım... Çünkü yeteri kadar hazır olmayan bir oyuncunun maça çıkması onun uzun süre sakatlık sorunu yaşamasına neden olabilir. O yüzden takımların ideal çalışma ortamına önümüzdeki haftanın başından itibaren kavuşması gerekiyor."

MUSTAFA DENİZLİ

"Statlar sokaklardan daha güvenli. İnsan sağlığı bizim birincil önceliğimiz. Şimdi düşünelim; bugün hafta sonları hariç her gün birçok insan belli koşullarda; AVM dahil, belli mekanlara girip çıkabiliyor. Değerlendirecek olursak; sosyal yaşam içerisinde seyircisiz oynanacak maçlarda stadyumlar buralardan daha az risk taşıyan mekanlar. Eğer gerekirse liglerin başlama tarihi temmuz ayına da kayabilir."

HİKMET KARAMAN

"Sağlık önlemleri iyi bir şekilde alındığında maçlar oynanabilir. Önlemimizi iyi almadan başlarsak kulüpler nasıl oynayacak. Maçların oynanması için Temmuz ayı daha güvenli bir ay ve bu dönemde de hızlandırılmış bir takvim uygulanabilir."