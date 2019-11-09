Lillard 60 sayı attı, Portland rekorunu kırdı

Damian Lillard, Portland tarihinde kırılması güç bir rekora imza attı...

Nets, Spencer Dinwiddie'nin 34, Kyrie Irving'in de 33 sayısıyla Portland'ı 119-115 yense de, Lillard, 19/33 genel şut ve 15/15 serbest atış isabetiyle 60 sayı atarak maça damgasını vurdu.

Lillard, karşılaşmanın son saniyesinde uzak mesafeden attığı üçlükle 60 sayıya ulaştı ve hem kendisinin, hem de takımın eski rekoru olan 59'u böyle geride bırakmış oldu.

HARDEN'DAN SONRA İKİNCİ SIRADA

Dün gece, 23 Aralık 2005'ten beri ilk defa birden fazla NBA oyuncusunun en az 50 sayı attığı gece oldu. O gecenin yıldızları 53 sayı atan Allen Iverson ile, 51 sayı bulan Vince Carter'dı.

Lillard, 2012-13 sezonunda lige girdiğinden beri, sadece James Harden'ın kendisinden çok 50 sayılık performansı bulunuyor (19).

Lillard'ın 60 sayısı, New York Knicks'in eski yıldızı Bernard King'in Nets takımına karşı bir maçta en çok atılan sayı rekoruyla da eşleşmiş oldu. King, 1984 Noel Günü'ndeki New Jersey Nets karşılaşmasında aynı şekilde kaybetmesine rağmen 60 sayı kaydetmişti.

Şu anda ligin 33.3 sayı ile sayı kralı olan Lillard, dün gece ikinci çeyreğin bitimine 3 dakika 28 saniye kala olan noktadan, üçüncü çeyreğin bitimine 3 dakika 32 saniye kala olan noktaya kadar 12 dakikalık bir sürede 33 sayı kaydetti.