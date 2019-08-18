Lille, Amiens'e yenildi

Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini kulübüne iletti.

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Fatih Terim: Yine şampiyon oluruz

Denizlispor mağlubiyeti sonrası oyuncularıyla konuşan Fatih Terim, böyle kayıpların normal olduğunu ifade ederken, sezon sonu yine şampiyon olacaklarını söyledi.