Lille, Dorukhan'ın peşinde

Milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı transfer eden Lille, şimdi de Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ün peşinde.

Fransız ekibinin sportif direktörü Luis Campos, dün akşam Vodafone Park'ta milli futbolcuyu takip etmek için yerini aldı.

DORUKHAN, LUİS CAMPOS'UN TAKİBİNDE

Yaz transfer döneminde İtalyan ekiplerinin talip olduğu Dorukhan'ı bırakmayan Beşiktaş, devre arasında ise Lille'den ciddi bir teklif alabilir.

Beşiktaş-Başakşehir maçını siyah-beyazlı takımın futbol direktörü Ali Naibi ile birlikte izleyen Campos, Dorukhan ile ilgili notlar aldı.

Ara transfer döneminde Dorukhan'ı Lille kadrosuna katmak isteyen Campos'un, oyuncuyu takibe devam edeceği öğrenildi.