Lille kalecisi Mike Maignan: Yusuf'a hayran kaldım

Fransa'da Lille formasıyla ilk golünü atan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, L'Equipe gazetesinin haftanın 11'inde yer aldı.

Lille'in konuk ettiği Bordeaux'yu 3-0 yendiği karşılaşmada 1 gol atan ve iki tane de asist yapan Yusuf Yazıcı'ya 10 üzerinden 8 puan veren L'Equipe, milli futbolcuyu haftanın en iyilerinden biri olarak gösterdi.

"YUSUF KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI"

Lille kalecisi Mike Maignan da Yusuf Yazıcı'nın teknik kapasitesine hayran kaldığını söyledi.

Maignan, milli futbolcumuz için "Olağanüstü bir sol ayağı var. Bunun farkında. Biz de farkındayız. İşimize çok yarıyor. Gol attığı için onun adına çok sevindim. Çünkü geldiği günden bu yana çok çalışıyor. Takıma adapte olmaya ve kendini göstermeye başladı." ifadelerini kullandı.