Lille, Loic Remy'i kadrosuna kattığını duyurdu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, bir dönem Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki golcü yıldız Remy ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransız ekibinden yapılan açıklama 31 yaşındaki golcü yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulurken, Remy'in çalışmalara zama kaybetmeden başladığı aktarıldı.

Kariyerinde düzenli olarak forma giydiği bir takım olmamasına karşın transferin gözde ismi olan Remy, son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas forması giydi. Oynadığı 24 karşılaşmada 9 gol atmayı başardı.