Lille, Millilerimizle rahat kazandı

Ev sahibi Lille'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, maça 11'de başladı. Her iki oyuncu da 90 dakika sahada kaldı.

Lille karşılaşmaya Maignan, Djalo, Gabriel, Fonte, Zeki, Andre, Bradaric, Yusuf, Bamba, Remy, Ikone 11'i ile başladı.

ASİST ZEKİ ÇELİK'TEN

Karşılaşmaya iyi başlayan Lille, 37. dakikada Osimhen ile 1-0 öne geçti. Bu golün asistini Zeki Çelik yaptı. İlk yarı 1-0 tamamlandı.

İkinci yarıda da oyun hakimiyetini koruyan Lille, 69. dakikada penaltı kazandı ve topun başına geçen Bamba, skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmada son sözü takımının üçüncü, kendisinin ikinci golünü atan Osimhen söyledi. 74. dakikada sahne alan Osimhen, maçın skorunu belirleyen golü attı.

3-0 kazanan Lille, 3 puanı alan taraf oldu. Lille, bir sonraki hafta Reims deplasmanına gidecek.