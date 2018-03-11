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Lille-Montpellier maçında taraftarlar sahaya daldı

Son düdükle birlikte sahaya inen Lille taraftarları, takımlarının oyuncularına saldırdı.

Lille-Montpellier maçında taraftarlar sahaya daldı
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Lille'in sahasında Montpellier ile 1-1 berabere kaldığı maçın bitiş düdüğünün ardından ev sahibi takımın taraftarları sahaya daldı.

Fotoğraflar BeinSports'tan alınmıştır.

OYUNCULARI DARP ETTİLER

Taraftarlar, performanslarından memnun kalmadığı oyunculara sözlü ve fiziksel saldırıda bulunurken, bazı oyuncular darbe aldı.

Güvenlik güçlerinin önleyemediği olayların sonrasında, tünelin önünde güvenlik kordonu oluşturuldu ve oyuncular güçlükle soyunma odasına yönlendirildi.

Fotoğraflar BeinSports'tan alınmıştır.

LİLLE DÜŞME BANDINDA

Ligde 19. sıradaki Lille'in 28 puanı var, 41 puandaki Montpellier ise 7. sırada.

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