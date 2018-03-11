Lille-Montpellier maçında taraftarlar sahaya daldı

Lille'in sahasında Montpellier ile 1-1 berabere kaldığı maçın bitiş düdüğünün ardından ev sahibi takımın taraftarları sahaya daldı.
Fotoğraflar BeinSports'tan alınmıştır.
OYUNCULARI DARP ETTİLER
Taraftarlar, performanslarından memnun kalmadığı oyunculara sözlü ve fiziksel saldırıda bulunurken, bazı oyuncular darbe aldı.
Güvenlik güçlerinin önleyemediği olayların sonrasında, tünelin önünde güvenlik kordonu oluşturuldu ve oyuncular güçlükle soyunma odasına yönlendirildi.
Fotoğraflar BeinSports'tan alınmıştır.
LİLLE DÜŞME BANDINDA
Ligde 19. sıradaki Lille'in 28 puanı var, 41 puandaki Montpellier ise 7. sırada.