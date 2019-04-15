Lille PSG'yi 5-1 yendi

Paris Saint-Germain geçen hafta , Strasbourg ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçırmıştı.
Bir maç eksiği bulunmasına rağmen haftaya 20 puan farkla lider giren PSG, en yakın takipçisi Lille'e konuk oldu.
Lille, Meunier'nin (kendi kalesine) 7, Pepe'nin 51, Bamba'nın 65, Gabriel'in 71 ve Jose Fonte'nin 84. dakikadaki golleriyle maçı 5-1 kazandı. PSG'nin tek golünü 11. dakikada atan Bernat, 36. dakikada kırmızı kart gördü.
1 GALİBİYET ALMASI HALİNDE ŞAMPİYON
PSG ile arasındaki farkı 17 puana indiren Lille, rakibinin son 7 karşılaşma öncesi şampiyonluğunu ilan etmesine izin vermedi.
Paris ekibi, 17 Nisan Çarşamba günü Nantes ile oynayacağı erteleme maçını kazanırsa, son 7 yılda 6. şampiyonluğuna ulaşacak.