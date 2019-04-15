Lille PSG'yi 5-1 yendi

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Hakem VAR olmayan ligde VAR'a baktım deyip gol verdi

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Lefter ve Can Bartu buluşması

1 Ersun Yanal: Kadıköy'ü Galatasaray'a gösterdik Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbinin ardından yaptığı açıklamada "Bugün Galatasaray'a buraya gelip puanlarla döneceği bir yer olmadığını yine gösterdik." dedi.

2 Derbide Fenerbahçe tribünleri doldu Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'la 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi 44 bin 672 taraftar izledi.

3 Fatih Terim: Kazanamadık üzgünüm Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 biten F.Bahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamada "Çok rahat kazanacağımız maçı berabere bitirdik, çok üzgünüm." dedim.

4 Rıdvan Dilmen: F.Bahçe hakem sayesinde kaybetmedi Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yenilmemesinde hakem Ali Palabıyık'ın büyük etkisi olduğunu söyledi.

5 Galatasaraylıları çıldırtan pozisyonlar Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde Eljif Elmas ile bulduğu gol faul tartışmalarına neden oldu. Hakem Ali Palabıyık golden Nabil Dirar ileFeghouli arasındaki pozisyonu faul olarak değerlendirmedi.

6 Galatasaray, Başakşehir'le arasındaki farkı 5'e düşürdü Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden iki takım da birer puanla ayrılırken; sarı-kırmızılılar Başakşehir'in kaybettiği haftada puan farkını 5'e indirdi. Beşiktaş ise haftayı 3 puanla kapattı.

7 Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki serisi devam ediyor Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi karşısındaki yenilmezlik serisi 20 yıla çıktı.

8 Hasan Ali Kaldırım derbide kırmızı kart gördü Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, 45. dakikada Diagne'ye yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

9 Derbide kazanan çıkmadı Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi mücadelesi 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertlilerin kaybetmeme serisi 20 yıla çıktı.