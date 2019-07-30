Lille Yusuf için 25 milyon euroyu gözden çıkardı

TFF 1.Lig'den Zeki Çelik'i alarak tüm dikkatleri üzerine çeken Lille'in Türk futbolculara olan ilgisi devam ediyor.

Uzun süredir Yusuf Yazıcı'yı takip eden Fransız ekibi, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'a 20 milyon euro önermiş ancak bordo-mavili kulüp bu parayı kabul etmemişti.

22 yaşındaki futbolcuyu mutlaka transfer etmek isteyen Lille, yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

PEPE'Yİ SATTILAR, YUSUF'U ALACAKLAR

Fransız ekibi Nicolas Pepe'yi 80 milyon euroya İngiliz devi Arsenal'e sattı. Sağlık kontrolünden geçen Fildişili futbolcu Topçular'a imza atacak. Pepe'nin satışından gelen paranın 25 milyon euroluk kısmıyla Yusuf Yazıcı alınacak.

EN PAHALI TÜRK OLACAK

Eğer Trabzonspor yönetimi bu teklifi kabul ederse, Yusuf Türkiye'den yurt dışına transfer olan en pahalı yerli futbolcu olacak.

Bilindiği gibi Everton'a 22 milyon euroya transfer olan Cenk Tosun, 1.5 yıldır bu unvanı elinde bulunduruyor.