Lille'de Bielsa dönemi bitiyor

Ligue 1'in geride kalan 13 haftasında sadece 3 beraberlik alarak 19. sıraya kadar gerileyen Lille'de teknik direktör Marcelo Bielsa ile yollar ayrılıyor.

Fransız ekibi resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamayla Arjantinli teknik adamın geçici olarak görevden alındığını duyurdu. İki taraf arasında yapılacak fesih görüşmelerinin ardından tecrübeli çalıştırıcıyla yolların resmen ayrılması bekleniyor.

GÖREVİ ASKIYA ALINDI

Geçtiğimiz şubat ayında Lille ile iki yıllığına anlaştığı duyurulan ancak kişisel nedenlerle görevine haziran ayında başlayan Marcelo Bielsa, bu sezon lige Claudio Ranieri'nin çalıştırdığı Nantes karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle başlamıştı.

Ancak bu başarının devamını getiremeyen Lille, üst üste 9 maçta rakiplerini mağlup etmeyi başaramamıştı. Daha sonra Metz ve Saint-Etienne karşısında alınan art arda galibiyetler Bielsa'nın üzerindeki baskıyı bir nebze azaltsa da, son olarak Amiens deplasmanında uğranılan 3-0'lık bozgun kulüp yönetiminin sabrını taşırdı ve Arjantinli teknik adamın Lille serüveni son buldu.

Bielsa'nın görevine son verilme kararının nedeni olarak farklı bir iddia daha gündeme geldi. ESPN'in Arjantinli muhabiri Fabian Taboada, Bielsa'nın Şili Milli Takımı'nın çalıştırdığı dönemde teknik ekibinde yer alan ve şu an kanser tedavisi sebebiyle yoğun bakımda bulunan Luis Maria Bonini'yi ziyaret etmek için Şili'ye gittiğini öne sürdü. Bielsa'nın kulüpten izin almadan yaptığı bu ziyaretin de görevine son verilmesinde etkili olabileceği belirtiliyor.