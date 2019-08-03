Lille'den 5 yılda 332 milyon euro transfer geliri

Oyuncu satışlarından bilhassa son 10 yıllık süreçte dikkat çeken Lille, sürekli üzerine koyarak devam ediyor.

Bu sezon sportif direktör Luis Campos’un da başarılı hamleleri sayesinde 150 milyon euro gelir elde eden Fransız ekibi, Nicolas Pepe’yi 80 milyon euroya Arsenal’e sattı.

Rafael Leao ise 30 milyon euro karşılığında Milan’a transfer oldu.

Thiago Mendes de 22 milyon euroya Olympik Lyon’un yolunu tuttu. Lille bu 3 oyuncuyu transfer ederken sadece 19 milyon euro harcamıştı. Fransız ekibinin bu sezonki karı şimdiden 100 milyon euroyu buldu.

REKOR PEPE'DE

Kulüp tarihinde en fazla gelir getiren futbolcu 80 milyon euro ile Nicolas Pepe olurken, 2012’de Chelsea’ye 35 milyon euroya satılan Eden Hazard hemen arkasından geldi. Rafael Leao 30 milyon euro ve Thiago Mendes de 22 milyon Euro ile listede sıralandı.