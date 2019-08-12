Lille'in hocası: Yusuf ilk maçında etkili oynadı

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, 2-1 kazandıkları Nantes maçının ardından Yusuf Yazıcı'nın ilk maç performansından etkilendiği söyledi.

"YUSUF GİRDİKTEN SONRA OYUNU DAHA İYİ KURMAYA BAŞLADIK"

Yusuf Yazıcı'yı hangi sebeple oyuna aldığını açıklayan Galtier, "Timoth Weah çok efor sarf etti ancak pozisyona giremedi. Yerine Yusuf Yazıcı'yı aldım. Orta sahada daha fazla kontrol istedim ve Yusuf girdikten sonra oyunu daha iyi kurmaya başaldık. İkinci golü de onun kurduğu oyunla attık." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcumuzun performansını da değerlendiren Lille'in hocası, "Yusuf Yazıcı, sezon öncesi hazırlıklarının tamamını eski kulübünde yaptı. Aramızda çok kısa süredir bulunuyor. Transfer sürecinin son 8 günü görüşmeler çok zorluydu. Fiziksel açıdan takım arkadaşlarıyla arasında büyük bir fark var. Ancak, ilk maç performansı çok etkileyiciydi." dedi.

Yusuf Yazıcı, Lille'in Nantes'ı mağlup ettiği maçın son 22 dakikasında oyuna dahil oldu. 27 kez topla buluşan Yusuf, hücum bölgesinde 8 isabetli pas yaptı. 2 kez çalım atan Milli yıldız, 2 kez de ikili mücadele kazandı.

Yusuf, 79. dakikada kullandığı frikik vuruşunda da gole çok yaklaştı.