Lincoln: Galatasaray'ı asla unutamam

Kariyerinin en iyi zamanlarını Schalke'de geçirdiğini söyleyen Lincoln, hem Schalke hem de Almanya'ya çok şey borçlu olduğunu dile getirdi.

"KARİYERİMİN EN İYİ ZAMANI SCHALKE'DEYDİ"

Brezilyalı eski oyuncu, "Kariyerimin en iyi zamanını Schalke'de geçirdi diyebilirim. Hala Schalke'den takım arkadaşım olanlarla konuşurum. Almanya'ya genel anlamda çok şey borçluyum. Hem Almanya hem Schalke." dedi.

"GALATASARAY'I ASLA UNUTAMAM"

Schalke dışında Galatasaray'daki günlerini de hafızasından silemediğini söyleyen Lincoln, "Galatasaray'da geçirdiğim günleri ise asla unutamam. O günleri kariyerimden asla silemem. Galatasaray, çok büyük saygı duyduğum bir kulüptü. Harika insanlar ve son derece fantastik taraftarlarla bir aradaydım. Harika duygulardı gerçekten." ifadelerini kulladı.