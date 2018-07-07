2018 Dünya Kupası'nda oynanan iki çeyrek final maçının ardından turnuvada sadece Avrupa takımları kaldı. Önce, Nizhny Novogorod Stadı'nda Fransa, Varane ve Griezmann ile bulduğu goller sonrasında 2-0'lık skor ile Uruguay'ı mağlup etti ve turnuvadan eledi.

SonraKazan Arena'da oynanan karşılaşmada Belçika, Fernandinho'nun kendi kalesine attığı gol ve De Bruyne'un golü ile Brezilya'yı 2-1'lik skor ile turnuvadan eledi. Bu sonuçlarla birlikte 2018 Dünya Kupası'nda kalan son iki Güney Amerika ekibi de elendi ve sadece Avrupa takımları kaldı. Bugün oynanacak olan çeyrek final karşılaşmalarının ikisi de iki Avrupa ülkesi arasında oynanacak.

Bu konu hakkında sosyal medya platformu Twitter'dan yorum yapan, efsane İngiliz futbolcu Gary Lineker, "Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası'na dönüştü" ifadesinde bulundu.

Öte yandan, Dünya Kupası tarihinin en başarılı beş ülkesi olarak görülen: Brezilya, Almanya, İtalya ve Uruguay'dan yarı finale kalan olmaması dikkat çekti. Bu sene Avrupa'dan bir kazananı olacağı garanti olan Dünya Kupası'nda, üst üste 4. kez bir Avrupa ülkesi kazanacak.