Linnes: Büyük bir sürpriz oldu

Yabancı sınırlaması nedeniyle tribüne gönderilen, en az ocak ayına kadar sarı-kırmızılıların hiçbir maçında forma giyemeyecek olan deneyimli oyuncu, yaşadığı hayal kırıklığını gizlemedi.

Linnes “En iyi durumda değilim. Transfer döneminin son gününde ortaya çıkan bu durum, kendime yeni bir kulüp bulmamı da olanaksız kıldı.

Şimdi gündelik hayatım ocak ayında olacaklara hazır bir şekilde geçiyor. Aslında çok iyi sinyaller alıyordum, yeni bir sözleşme yapmıştık. Dolayısıyla bu, büyük bir sürpriz oldu” dedi.