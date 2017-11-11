Linnes: Türkiye'de tehdit aldım

Galatasaray'da sol bek pozisyonunda oynamaya başlayan Martin Linnes, Norveç basınına verdiği röportajda Türkiye'deki günlerinden bahsetti.

BAĞLILIK GECE VE GÜNDÜZ GİBİ

Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının kendisine çok sayıda mesaj attığını belirten Linnes, ''Türkiye'de bağlılık gece ve gündüz gibi. Performansına bağlı olarak cennet ve cehennemi yaşıyorsunuz. Bunu her gün günlük hayatta değil ama sosyal medyadan tecrübe edindim. Bazen kabul edilemeyecek şeyler yazıyorlar. Ama bir futbolcu olarak bir yerden sonra alışıyorsunuz'' şeklinde konuştu.

BAZI TEHDİTLER ALDIM

Sosyal medyadan tehdit aldın mı sorusuna ise Norveçli oyuncu ''Bazı tehditler aldım. Diğer takım arkadaşlarım da aynı şekilde tehditler aldı. Bu tamamen takımın kazanıp kaybetmesiyle alakalı. Eşim, yorumları benden fazla okuyor. Kaybettiğin maçların ardından yorumları okumak pek hoş olmuyor'' dedi.