Linnes: Uzun yıllar kalmak istiyorum

Galatasaray'ın 3 yıl önce Norveç ekibi Molde'den kadrosuna kattığı Martin Linnes, Habertürk'e konuştu.

İşte o röporajın bir kısmı:

Sezon sonu sözleşmen sona erecek. Galatasaray’dan teklif bekliyor musun?

"Türkiye’de ve Galatasaray’da olmaktan dolayı çok mutluyum ancak son karar her zaman teknik direktör ve yöneticiler tarafından verilir. Bu konunun görüşüldüğünü biliyorum ancak ne olacağını göreceğiz."

"Galatasaray’da kalmak kolay değil, herkes bunu başaramıyor. Galatasaray her zaman şampiyonluk ve Avrupa’da başarı için mücadele eden bir takım. Bu nedenle her zaman en iyi oyuncuları bulmaları gerekiyor. Ben burada kalmayı çok istiyorum."

"Bu mücadelenin içerisinde yer almak ve uzun süre kalmayı hak etmek istiyorum. Yakın bir zaman içerisinde geleceğimle ilgili kararların ne olacağını bilmek istiyorum. Kulüple oturup ne yapacağımızı konuşacağız. Duruma olumlu bakıyorum ve daha uzun yıllar burada kalmayı istiyorum."

Sporda günün önemli gelişmeleri VİDEO