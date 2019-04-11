Linnes'in sözleşmesi 2 yıl uzadı

Galatasaray, mukavelesi bu sezon sonunda bitecek olan Norveçli bek oyuncusu Martin Linnes'in sözleşmesini iki sezon daha uzattığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Linnes'e her sezon için 1,4 milyon Euro garanti ücret ödeyeceğini de bildirdi.

YÜZDE 50 ZAM

Yıllık 950 bin euro alan Norveçli futbolcuya yaklaşık yüzde 50 zam yapıldı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcumuz Martin Linnes'in sözleşmesi 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya ilgili her bir sezon için 1.400.000 Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir. "