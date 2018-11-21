Linnes'in sözleşmesi uzatılıyor

Galatasaray yönetimi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Linnes'in maaşına yüzde 50 zam yaparak 3 yıllık imza attırdı. Sinan Gümüş'e ise henüz yeni teklif yapılmadı.

LİNNES'E YÜZDE 50 ZAM

Galatasaray'da herkesin profesyonelliğini takdir edip örnek gösterdiği Martin Linnes, 3 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giyecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Norveçli futbolcu ile Galatasaray her konuda anlaşma sağladı. Şu anda yıllık 950 bin euro garanti ücret alan Linnes'e zam da yapıldı. 27 yaşındaki futbolcunun garanti ücreti 1.4 milyon euroya çıkarıldı.

DEVRE ARASI AÇIKLANACAK

Önceki kontratında maç başı 10 bin euro alan Linnes'in yeni sözleşmesine puan başına prim sistem konuldu. Buna göre yıldız oyuncu artık maç başına prim almayıp oynadığı karşılaşmalarda alınan puan başına 4 bin euro gelir elde edecek. Galatasaray'ın bu anlaşmayı devre arasında resmen duyurması bekleniyor.

SİNAN'IN SÖZLEŞMESİ ASKIDA

Linnes ile yeni sözleşme şartlarında anlaşma sağlayan Galatasaray, Sinan Gümüş için ise bekleme kararı aldı. Terim'in birçok maçta forvette görev vermesine karşın gol atamayan Sinan için aceleci davranılmayacak.

Sinan'ın menajeriyle henüz yeni kontrat için görüşmelere başlamayan yönetimin, sezon sonunu bekleyeceği belirtiliyor.