Linz-Beşiktaş maçını yayınlayan kanal yok

Linzer Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jovica Tatar ile Aleksandar Djikanovic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakeme ise Vojin Vojinovic olacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı yok.

SONRAKİ TURDA RAKİP YA NORDSJAELLAND YA PARTIZAN

İstanbul'daki karşılaşmayı Ryan Babel'in golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş, bu avantajlı skorla rövanşta tur arayacak. Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyet veya beraberlikte adını play-off turuna yazdıracak. Beşiktaş'ın iki farklı mağlubiyeti halinde ise tur atlayan ekip LASK Linz olacak.

Siyah-beyazlılar, tek farklı gollü mağlubiyetlerde dahi turu geçecek. Beşiktaş ile LASK Linz arasındaki mücadelede üst tura yükselecek takım, play-off turunda Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinden galip çıkacak ekibin rakibi olacak.

MUHTEMEL 11'LER

LASK LINZ: Schlager, Ramsebner, Trauner, Pogatetz, Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann, Goiginger, Joao, Victor, Tetteh

BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Neicp Uysal, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Medel, Lens, Babel, Cyle Larin