Lionel Messi: Barcelona benim ailem

Barcelona merkezli Sport gazetesine konuşan Messi, "Şehre geldiğim ilk 15 gün sürekli Arjantin'e dönmek istiyordum. Birkaç ay sonra beni çağırdılar ve hemen kabul ettim. Hayallerim Barcelona'da başladı. Barcelona'da olmak benim için mutluluk. Bu kulüp, bu şehir benim ailem." ifadelerini kullandı.

"KADERİMİ HİÇ TAHMİN ETMEMİŞTİM"

Messi, "Buraya ilk geldiğimde beni neyin beklediğini bilmiyordum. Gerçek şu ki, kaderimdeki muhteşem şeyleri hiç tahmin etmemiştim. Küçük bir çocuktum ve tüm isteğim Barcelona'da oynamaktı. İlk zamanlarda elbette çok zordu. En güzel şey futbol oynamaktı. 3 ya da 4 ay futbol oynadıktan sonra sakatlandım. 1.5 ay sahalardan uzak kaldım." dedi.

"O GÜNLERDE BİLE KALMAK İSTEDİM"

İlk sakatlık sürecini de anlatan Messi, "Çok zor zamanlardı. Aklım sürekli futboldaydı. Ailem Arjantin'deydi. Yalnızdım. Yine de o zorlu günlerde bile Barcelona'da kalmak istedim." diyerek sözlerini noktaladı.