Lionel Messi bir rekor daha kırdı

Zirve yarışının her geçen gün biraz daha kızıştığı İspanya La Liga'nın 25. haftasında Barcelona ile Eibar karşı karşıya geldi. Nou Camp Stadı'nda oynanan mücadeleyi Barcelona 5-0 kazandı.

Müsabakada golleri 14., 38. ,40. ve 88. dakikalarda Messi ve 90. dakikada Arthur kaydetti. Arjantinli yıldız 4 gol atarak maçın yıldızı oldu.

MESSİ'DEN KARİYERİNDE 1000. GOL KATKISI

Leo Messi, kariyerindeki 1000. gol katkısını yaptı ve bunu yapan ilk oyuncu oldu.

Barcelona bu sonuçla puanını 55'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Eibar ise 24 puanla 16. sırada kaldı.

Son dört maçtır ağları havalandıramadığından dolayı gelen eleştirilere 4 golle cevap veren Messi, La Liga'da gol krallığı yarışında 18 golle ilk sırada bulunuyor.

Messi'yi 13 golle Real Madrid'den Karim Benzema takip ediyor.

La Liga'nın zirvesini direkt etkileyecek ve 1 Mart'ta oynanacak 26. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak.