Messi isterse Barcelona'dan ayrılabilir

Barcelona ile 2021 yılına dek sözleşmesi bulunan Lionel Messi, arzu ettiği takdirde bu sezonun sonunda kulüpten ayrılabilir.

SÖZLEŞMESİNDE ÇIKIŞ MADDESİ VAR

Kariyeri boyunca 5 kez Ballon d’Or ödülü kazanan Arjantinli süper yıldız, son olarak 2017 yılında sözleşmesini yenilemişti.

Bu kontratta Messi'nin sezon sonunda takımdan ayrılmasını sağlayacak bir maddenin olduğu öğrenildi.

El Pais gazetesinin haberine göre, söz konusu maddeyle Messi her yılın 30 Haziran'ında sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme imkanına sahip. Ancak haberin detaylarında bu maddenin, Messi'nin bir gün Arjantin'de futbol oynama isteğinden dolayı koyulduğu ifade ediliyor.

BARÇA EFSANELERİNE ÖZEL MADDE

Ancak bu madde, Barcelona tarihinde bir ilk olma niteliği taşımıyor. Daha önce Barça efsaneleri Carles Puyol, Andres Iniesta ve Xavi gibi isimlere de kulüp tarafından aynı hak tanınmıştı.

Barcelona şimdilerde tıpkı bu futbolcular gibi Messi’nin de sadakatini göstererek fesih maddesini kullanmamasını umuyor.