Lionel Messi kadroya alınmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde İtalyan ekiplerinden Inter, sahasında İspanyol devi FC Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
Katalan ekibi, İtalya'ya gidecek kafileye Lionel Messi'yi dahil etmedi.
Topladığı 11 puanla gruptan lider çıkmayı garantileyen Barcelona'nın maç kadrosu şu şekilde:
Ter Stegen, Rakitic, Sergio, Todibo, Suarez, Neto, Lenglet, Wague, Griezmann, Alena, de Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Pena, Perez, Puig, Fati, Araujo ve Morer
Inter ise 7 puanla 2. sırada yer alıyor ve gruptan çıkabilmesi için puan yada puanlar alıp Borussia Dortmund'un puan kaybetmesini bekleyecek.
1- Barcelona: 11
2- Inter: 7
3- Dortmund: 7
4- Slavi Prag: 2