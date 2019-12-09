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Lionel Messi kadroya alınmadı

Deplasmanda İnter'le karşılaşacak olan Barcelona'da Arjantinli yıldız Lionel Mess, dinlendirilme amacıyla İtalya'ya götürülmedi.

| Haber Merkezi
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Lionel Messi kadroya alınmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde İtalyan ekiplerinden Inter, sahasında İspanyol devi FC Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Katalan ekibi, İtalya'ya gidecek kafileye Lionel Messi'yi dahil etmedi.

Topladığı 11 puanla gruptan lider çıkmayı garantileyen Barcelona'nın maç kadrosu şu şekilde:

Ter Stegen, Rakitic, Sergio, Todibo, Suarez, Neto, Lenglet, Wague, Griezmann, Alena, de Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Pena, Perez, Puig, Fati, Araujo ve Morer

Inter ise 7 puanla 2. sırada yer alıyor ve gruptan çıkabilmesi için puan yada puanlar alıp Borussia Dortmund'un puan kaybetmesini bekleyecek.

1- Barcelona: 11
2- Inter: 7
3- Dortmund: 7
4- Slavi Prag: 2

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