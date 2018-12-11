Messi'nin 15 milyon dolara satın aldığı uçak

Arjantin merkezli internet sitesi Doble Amarilla, Lionel Messi'nin İspanya ile Arjantin arasındaki yolculuğu daha kolay yapabilmesi için özel bir uçak aldığını duyurdu.

15 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Dünyanın en çok kazanan futbolcusu unvanını elinde bulunduran yıldız oyuncu, 2004 model Gulfstream V uçağı için 15 milyon dolar ödedi.

Messi, Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı uçağı Arjantin'de kaydettirdi.

UÇAKTA DEĞİŞİKLİKLER YAPTIRDI

16 koltuklu uçağın içinde iki banyonun ve 2 mutfağın olduğu kaydedilirken, Messi'nin özel isteğiyle uçakta değişiklikler yapıldı.

AİLESİNİN ADINI YAZDIRDI

Uçağın kuyruğuna Lionel Messi'nin isteğiyle 10 numarası yazıldı. Ayrıca uçağın merdivenlerine de aile üyeleri Leo, Antonella (eşi), Thiago, Ciro ve Mateo'nun isimleri yazıldı.