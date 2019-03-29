Lionel Messi: Yalanlar yüzünden acı çekiyoruz

Bir çok otorite tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile şampiyonluk yaşayamamasından dolayı eleştirilere maruz kalıyor.

Lionel Messi, Arjantin milli takımında kendisini eleştirenler için ilk defa bu kadar sert konuştu.

HER ŞEYDEN BİRAZ UZAK KALMAK İSTEDİM

İşte Messi'nin eleştirilere karşı cevabı:

"Dünya Kupası'nın ardından milli takımla ilgili konuşmak zordu çünkü Fransa maçı çok büyük bir darbe olmuştu. Kendimi kilitleyip, ailemle beraber üzüntümü paylaşmayı ve turnuvayı unutup milli takım dahil her şeyden biraz uzaklaşmak zorunda kaldım. Bu neslin nasıl geldiği, nasıl kötüye kullanıldığı, milli takımda hepimizi çok sert çarptı. Baştan beri her şey kötüydü. Çok şanslı bir şekilde gruptan çıktık ve Fransa bize hiç şans vermedi. Ne yazık ki istediğimiz ve beklediğimiz bu değildi."





SONUNDA BEN KÖTÜ OLUYORUM

"6 yaşındaki oğlum, Arjantin'de beni neden öldürmek istediklerini soruyor. Aile acı çekendir. Yalanlar yüzünden sevdiklerim acı çekiyor. Herkes bir şey söylüyor, insanlar da bunu yiyor. Sonra da ben o....çocuğu oluyorum."





HAKKIMDA YALAN SÖYLENİYOR

"Hakkımda birçok yalan söyleniyor. En son Fas maçında bilerek oynamadığımı bile yazdılar. Bu beni çok sinirlendiriyor çünkü insanlar böyle haberlere inanabiliyor. Milli takımdan ayrıldıktan sonra kimseyle konuşmadım. Teknik Direktör Scolani, birkaç kez beni aradı ve projelerinden bahsetti. Scolani gelene kadar kimseyle konuşmadım. Newells'a dönmek güzel olur ama Arjantin'e dönmek artık kolay değil. Ailemi ve çocuklarımı düşünmek zorundayım. Geri dönmem biraz da onlara bağlı olacak."