Lionel Messi'den El Clasico yorumu

18 Aralık'ta Real Madrid ile oynayacakları El Clasico maçı öncesinde konuşan Lionel Messi, karşılarında çok güçlü bir rakip göreceklerinden emin olduğunu söyledi.

Bir spor giyim firmasının tanıtımında konuşan Messi, El Clasico ile ilgili konuştu.

Arjantinli süper yıldız yaptığı açıklamada: "Çok güçlü ve düzenli oynayan bir Real Madrid bekliyorum. Barcelona-Real Madrid maçları her zaman ayrıdır. Hangisinin o anda nasıl olduğunun çok önemi de yoktur. Ne olursa olsun çok zor bir maç olacak." sözlerini kullandı.

La Liga'da rakipleri ile başabaş mücadele etmelerinin doğal bir sonuç olduğunu söyleyerek, bu şekilde daha hırslı mücadele ettiklerini de sözlerine ekledi.

Önümüzdeki haftasonunda adına özel yapılan krampon serisini de ilk kez giyecek olan Messi, "Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Her gün öğrenmeye çalışmak, kendime bakmak, dinlenmek ve bundan zevk alabilmek çok önemli. Kendimi futbola adamaya devam edebildiğim için tanrıya minnettarım" ifadelerini kullandı.