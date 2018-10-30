Lionel Messi'nin adı ölümsüzleşecek

LaLiga'da yılın en iyi performans gösteren futbolcusunun alacağı ödüle, Messi'nin adının verilmesi gündeme geldi.

TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ OLACAK

LaLiga başkanı Javier Tebas konuyla ilgili olarak, "Messi şu an değilse bile mutlaka tüm zamanların en iyi futbolcusu olacak. Çocukluğundan bu yana futbol oynuyor ve her zaman zirvede. Gelecekte, LaLiga'da yılın en iyi performans gösteren futbolcusuna bir ödül vermek ve bu ödüle Messi'nin adını vermek iyi bir fikir olabilir" dedi.

İspanya'da LaLiga gol kralına Pichichi, yılın en iyi kalecisine de Zamora ödülü veriliyor.