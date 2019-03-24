Liselilerin adayı Eşref Hamamcıoğlu

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'i idari açıdan ibra etmeyen ve kulübü yeninden seçime sokan liselilerin destekleyecekleri aday belli oldu.

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NU DESTEKLEYECEKLER

Galatasaray'da liselilerin ağabeyi olarak bilinen İnan Kıraç, yakın çevresindekilerle yaptığı görüşmeler sonucundan Eşref Hamamcıoğlu'nu başkan adayı yapmaya karar verdi.

SÖZLERİNİN DİNLENMESİNİ İSTİYORLAR

Liseden olmayan yönetimlere istediklerini kabul ettiremeyen 'Derin Galatasaray' üyeleri, kendilerine yakın hissettikleri Eşref Hamamcıoğlu'nun seçim sürecinde destekleyecekler.

Kıraç, daha öncesinde yeni başkan adayı aradıklarını belirterek divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu ikna etmeye çalıştıklarını belirtmiş ve "Adayımız var. Şuandaki divan başkanı (Eşref Hamamcıoğlu) arkadaşımızı başkanlık için ikna etmeye çalışıyoruz. Son bir şey söyleyeyim; hiç kimse Galatasaray Liselilerini küçük görmesin. Yok saymaya da kalkmasın. Bunun sonuçlarına katlanır"" demişti.