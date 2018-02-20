Liverpollu Mane: Günde 5 vakit namaz kılarım

Hızı ile büyüleyen Liverpool'un Senegalli golcüsü Sadio Mane, çocukken yaşadığı zorluklar ve futbolda yaşadığı anları, Liverpool televizyonuna verdiği röportajda anlattı.

İşte Mane'nin ağzından kendi hikayesi...

"Kendimi bildim bileli hızlıyım. Doğal halim bu. Hızım için ekstra çalışmadım. Allah'ın bana verdiği bir özellik. Okulda da hızım nedeniyle sürekli beni yarışlara sokarlardı. Orada da çok iyiydim. Sürekli koşardım. Uzun mesafe de koşabiliyorum."

5 VAKİT NAMAZ KILARIM

"Her zor zamanımda Allah'a sığınıyorum ve Kur'an-ı Kerim okuyorum. Din, benim için çok önemli. İslamın kurallarına saygılı davranıyorum ve günde 5 vakit namaz kılıyorum."

ALKOL VE SİGARADAN UZAK DURURUM

"Vücudumu tanıyorum, neyin iyi geleceğini biliyorum. Özel aşçım var ve bana uygun yemekleri yapıyor. Sağlıklı şeyler yemeyi seviyorum. Alkol kullanmıyorum. Hayatımda denemedim. Asla sigara da içmedim."