Liverpool, 16 yıllık rekoru kırmanın peşinde

Liverpool, Arsenal'dan 16 yıl sonra İngiltere Premier Lig'de sezonu namağlup bitiren ilk kulüp olma yolunda ilerliyor.

Bu sezon ligde oynadığı 20 karşılaşmayı da kaybetmeyen Liverpool, serisini kalan 18 maçta da sürdürüp İngiltere liginde daha önce yalnızca 2 takımın yakaladığı bir başarıyı tekrarlama peşinde.

ARSENAL'İN REKORLARINA GÖZ DİKTİLER

Jürgen Klopp'un teknik direktörlüğünde 19 galibiyet, 1 beraberlik alan Merseyside ekibi, 1888-89 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Preston North End ve 2003-04 sezonunu ilk sırada bitiren Arsenal'dan sonra ligi namağlup tamamlayan 3. İngiliz kulübü olmak istiyor. Preston North End, İngiltere liginin ilk defa düzenlendiği ve 12 takımın mücadele ettiği 1888-89 sezonunu 18 galibiyet, 4 beraberlikle bitirdi. Arsenal ise taraftarlarının hala övündüğü 2003-04 sezonunda 26 galibiyet, 12 beraberlik aldı. Londra ekibi, Thierry Henry, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp'ı barındıran kadrosuyla rakiplerine büyük üstünlük kurduğu o sezondan beri ligde şampiyon olamıyor.

İngiltere Premier Lig'deki son 59 mücadelesinde yalnızca bir defa sahadan mağlup ayrılan Liverpool, son 29 karşılaşmasından 28'ini kazandı. 37 maçtır yenilmeyen Liverpool, Arsenal'ın 2003 ve 2004 yıllarında üst üste 49 müsabaka kaybetmeyerek kırdığı İngiltere ligi rekoruna da gözünü dikti. Liverpool'un bu hedef doğrultusunda öncelikle 40 maçlık serisi bulunan Chelsea (2004-2005) ve 42 maçlık seriye sahip Nottingham Forest'ı (1977-1978) geçmesi gerekiyor.