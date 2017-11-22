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Liverpool 3-0'dan maç verdi

Liverpool, ilk yarıyı 3-0 önde kapattığı maçta Sevilla ile 3-3 berabere kaldı.

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Liverpool 3-0'dan maç verdi

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda İspanyol ekibi Sevilla, Liverpool önünde tarihi bir geri dönüş gerçekleştirdi.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'ndaki karşılaşmaya fırtına gibi giren İngiliz devi 2 ve 30'da Firmino, 22'de Mane'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

3-0'DAN 3-3

İkinci yarıda sahada bambaşka bir Sevilla vardı. 51 ve 60'ta (pen.) Ben Yedder skoru 3-2'ye getirdi. 90+3'te sahne alan Pizarro skoru ilan etti: 3-3.

Sansasyonel sonucunu ardından 5 maç sonunda Liverpool puanını 9'a, Sevilla ise 8'e yükseltti.

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