Liverpool 9 yıl sonra çeyrek finalde

İngiliz devi Liverpool, Portekiz'de 5-0 yendiği Porto'yu evinde ağırladı. 0-0 biten maçın ardından İngilizler 9 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı.
Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 tur rövanş maçında Portekiz ekibi Porto'yu ağırladı.
Mücadelenin ilk yarısında iki takım da pozisyonlar üretse de gol sesi çıkmadı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da ekipler birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Maçın 0-0 bitmesinin ardıdan ilk maçta 5-0 kazanan Liverpool, 2008-09 sezonundan bu yana ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.