Liverpool Almanya'da çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool, 3-1'lik skorla kazandı.

ÇEYREK FİNAL VİZESİ ALAN 4. İNGİLİZ TAKIMI

Anfield Road’ta oynanan ilk maçta Liverpool ve Bayern Münih golsüz eşitliği bozamamıştı. Liverpool, bu sonuçla çeyrek final vizesini alan 4. İngiliz ekibi oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 84. dakikada Sadio Mane ve 69. dakikada Virgil van Dijk attı. Bayern Münih'in tek golünü 39. dakikada Joel Matip kendi kalesine attı.



Son 16'ya 3 takımla giren Almanlar ise çeyrek finale temsilci çıkaramadı.