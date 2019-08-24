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Liverpool, Arsenal'i rahat yendi

İngiltere Premier Ligi 3. hafta mücadelesinde Liverpool, kendi sahasında Arsenal'i 3-1 yendi. Liverpool'un golleri Matip ve Salah(2)'dan geldi. Arsenal'in tek golünü ise Lucas Torreira attı.

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İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool, 3-1'lik skorla kazandı.

Liverpool, ilk yarıyı Joel Matip'in golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı giren Liverpool, 49. dakikada Muhammed Salah'ın penaltı golüyle farkı artırdı. 10 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Mısırlı yıldız, skoru 3-0'a getirdi.

Arsenal'in tek golü 85. dakikada Lucas Torreira'dan geldi.

LİVERPOOL REKORA KOŞUYOR

Arsenal'e karşı evindeki son 7 maçı kaybetmeyen Liverpool, 29 yıl sonra ligde en uzun galibiyet serisini yakaladı. (12 Maç). Liverpool bir maç daha kazanırsa, rekorunu kıracak.

Bu galibiyetin ardından Liverpool, 9 puanla zirveye yerleşti. Arsenal ise ilk mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı.

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