Liverpool, Çağlar Söyüncü'nün peşine düştü

Geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamamasına rağmen kendini geliştirmeye devam eden Çağlar Söyüncü, bu yıl hocası Brendon Rodgers'tan formayı kaptı.

KLOPP'UN TAKİBİNDE

Bu sezon gösterdiği performansla kulübü Leicester City'nin değişilmezlerinden olan yıldız oyuncu, başarılı oyunuyla Liverpool'un radarına girdi.

RODGERS ÇOK GÜVENİYOR

Hem Leicester’da hem de milli takımda dikkat çekici bir performans sergileyen 23 yaşındaki stoperin şu anda Matip ve Gomez’in önünde olduğu ifade edildi.

Ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Brendan Rodgers’ın Çağlar’a çok güvendiği ve oyuncuyla yakından ilgilendiği kaydedildi.

EN AZ 40 MİLYON EURO

Virgil van Dijk’a gelen astronomik tekliflerin yanı sıra Matip ve Joe Gomez’e alternatif bir isim arayan Liverpool’un Çağlar Söyüncü’yü mercek altına aldığı vurgulanırken, Leicester’ın genç yetenek için en az 40 milyon Euro talep edeceği anlaşıldı.

Freiburg’dan 21 milyon euro’ya transfer edilen Çağlar, 26 kez milli takım forması giydi.