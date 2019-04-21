Liverpool Cardiff deplasmanında hata yapmadı

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Liverpool deplasmanda Cardiff City ile karşılaştı. Cardiff City Stadı'nda oynanan mücdeleyi Liverpool 2-0 kazandı ve şampiyonluk yolunda yara almadan yoluna devam etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Liverpool'a galibiyeti getiren goller 57. dakikada Wijnaldum ile 81. dakikada penaltıdan James Milner'dan geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 6. galibiyetini alan Liverpool puanını 88 yaptı ve maç fazlasıyla Manchester City'nin 2 puan önünde liderliğe yerleşti.

Ligde kalma savaşı veren Cardiff ise 31 puanla 18. basamakta kaldı. Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool evinde Huddersfield ile karşılaşacakken, Cardiff ise deplasmanda Fulham'a konuk olacak.