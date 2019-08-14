Liverpool-Chelsea maçının muhtemel 11'leri

Futbolda 44. UEFA Süper Kupa, İngiltere'ninLiverpool ve Chelsea takımları arasında İstanbul'da yapılacak maçla sahibini bulacak.
Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımlarını karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçına, Vodafone Park ev sahipliği yapacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Chelsea, UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek.
KADIN HAKEM YÖNETECEK
Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.
HANGİ KANALDA?
Müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool
Adrian
Alexander-Arnold
Matip
Dijk
Robertson
Fabinho
Henderson
Milner
Salah
Mane
Firmino
Chelsea
Arrizabalaga
Azpilicueta
Zouma
Christensen
Alono
Jorginho
Kovacic
Pulisic
Mount
Pedro
Giroud