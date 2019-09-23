Liverpool, Chelsea'yi de yendi

İngiltere'de geride kalan 5 haftada sahadan galibiyetle ayrılan lig lideri Liverpool, Chelsea'ye konuk oldu. Jurgen Klopp'un öğrencileri sahadan 2-1 galip geldi; 6'da 6 yaptı.

LİVERPOOL DOLU DİZGİN

Maça etkili başlayan Liverpool, 14. dakikada 1-0 öne geçti. Cezayayı içinde kazanılan serbest vuruşu Muhammed Salah, ayağıyla geri bıraktı. Trent Alexander-Arnold'ın deyim yerindeyse 'füze' gibi vuruşunda top sağ 90'dan ağlarla buluştu.

27. dakikada Chelsea'nin Cesar Azpilicuelta'yla bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

30. dakikada ise Liverpool farkı 2'ye çıkardı. Liverpool'un ceza sahası sol yan çizgisi yakınında kazandığı serbest vuruşu Andrew Robertson altıpas ön çizgisi üzerine ortaladı. Firmino'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak 2. kez Chelsea ağlarıyla buluştu.

Chelsea karşısında 2-0'ı bulan Liverpool, 1958-59 sezonunda Manchester United'ın 22 maçlık rekorundan bu yana; en üst ligde üst üste 15 maçta da en az 2 gol bulan ilk ekip oldu.

İlk yarıyı Liverpool 2-0 önde tamamlarken, 71'de Chelsea aradığı golü N'Golo Kante ile buldu. Fransız oyuncu cezasahası sağ ön çizgisi yakınlarında aldığı topu cezalarla cezasahasına taşıyıp şık bir vuruş çıkardı. Top sağ direğin yanından Liverpool ağlarıyla buluştu.

Son dakikalarda Chelsea eşitlik için bastırmasına karşın istediği golü bulamadı. Skor güvenliğini ön planda tutan Liverpool istdeğini aldı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 18 yaptı ve en yakın takipçisi Manchester City'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Ligde 2. kez sahadan yenik ayrılan Chelsea ise 8 puanda kaldı.