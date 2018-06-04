Liverpool, Cillessen'i transfer etmek istiyor

Liverpool, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Fabinho ve Naby Keita'yı kadrosuna katan Liverpool, şimdi de kaleci transferi için yoğunlaştı.

İngiliz basınının iddiasına göre Liverpool, Barcelona'da Marc Andre ter Stegen'in arkasında yedek bekleyen Hollandalı kaleci Jasper Cillessen'i transfer etmek istiyor.

Cillessen'in sözleşmesinde 60 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor. Liverpool'un ise 29 yaşındaki kaleci için 30 milyon Euro teklif edeceği belirtildi. Barcelona'nın 2 sezon önce Ajax'tan 13 milyon Euro'ya transfer ettiği Hollandalı eldiven, bu sezon 11 kez Barcelona kalesini korurken kalesinde 3 gol gördü.