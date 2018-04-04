Liverpool City'yi yarım saatte dağıttı

Tarihinde ilk kez Manchester City ile Avrupa'da karşı karşıya gelen Liverpool maça hızlı başladı. Liverpool ilk yarım saatte bulduğu 3 golle rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.
Mücadelenin 12. dakikasında Roberto Firmino'nun asistini değerlendiren Mohamed Salah takımını 1-0 öne geçirdi.
Yedi golün şokundan çıkamayan Manchester City, akın akın gelen Liverpool'un yıldızlarını durduramadı. 20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Alex Oxlade-Chamberlain, yaklaşık 30 metreden muhteşem bir gole imza attı.
31. dakikada sahne alan Mane'nin golünde Salah imzası vardı. Mısır'ın yıldızı Salah'ın pasında Sane farkı üçe çıkarttı. 3-0
İKİNCİ YARIDA CİTY OYNADI LİVERPOOL SAVUNDU
Maçın ikinci 45 dakikasının başında sakatlık geçiren Salah, 53. dakikada yerini Wijnaldum'a bıraktı. Değişiklik nedeniyle geri çekilen Liverpool topu tamamen City'ye bıraktı.
İkinci yarı boyunca ağırlığını koyan Manchester City, Liverpool savunmasını aşamadı.
CİTY İSABETLİ ŞUT BULAMADI
Manchester City, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını Liverpool'a karşı isabetli şutu bulamadan tamamladı.
HENDERSON RÖVANŞTA YOK
85. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gören Liverpool kaptanı Jordan Henderson, sarı kart gördü. Kart ceza sınırında olan Henderson, City ile Manchester'da oynannacak rövanş maçında forma giyemeyecek.