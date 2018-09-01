Liverpool tarihinde ilk kez lige 4'te 4'le başladı

Premier Lig'de Liverpool fırtınası dinmek bilmiyor...
Kırmızılar 4. haftada ikinci yarıda sıkıntıya düştüğü maçı 2-1 kazanarak üst üste 4. galibiyetini almayı başardı.
King Power Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında oyunu domine eden konuk ekip 10. dakikada Sadio Mane ve 45'te Roberto Firmino'nun golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı.
BECKER'DEN BÜYÜK HATA
İkinci yarıda bambaşka bir Leicester vardı sahada... 63'te 75 milyon euro karşılığında Roma'dan transfer olan kaleci Allison'un dev hatasında Ghezzal topu ağlara gönderdi: 1-2.
Kalan dakikalarda ev sahibi ekibin baskısı sonuç getirmedi ve Liverpool Premier Lig tarihinde ilk kez sezona 4'te 4 yaparak başladı.