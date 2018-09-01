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Liverpool tarihinde ilk kez lige 4'te 4'le başladı

İlk 3 haftada 3 galibiyet alarak Premier Lig'e harika bir başlangıç yapan Liverpool, Licester City'yi de mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti.

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Liverpool deplasmanda Leicester City'yi mağlup etti

Premier Lig'de Liverpool fırtınası dinmek bilmiyor...

Kırmızılar 4. haftada ikinci yarıda sıkıntıya düştüğü maçı 2-1 kazanarak üst üste 4. galibiyetini almayı başardı.

King Power Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında oyunu domine eden konuk ekip 10. dakikada Sadio Mane ve 45'te Roberto Firmino'nun golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı.

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İkinci yarıda bambaşka bir Leicester vardı sahada... 63'te 75 milyon euro karşılığında Roma'dan transfer olan kaleci Allison'un dev hatasında Ghezzal topu ağlara gönderdi: 1-2.

Kalan dakikalarda ev sahibi ekibin baskısı sonuç getirmedi ve Liverpool Premier Lig tarihinde ilk kez sezona 4'te 4 yaparak başladı.

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