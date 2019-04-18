Fatih Terim: Burada puan bırakmak beni çok üzdü

Ersun Yanal: Belki de G.Saray'ı şampiyonluktan ettik

Taha Tokyo'da ya tamam ya devam diyecek

1 Fikret Orman: Süleyman Seba gibi anılmak isterim Başiktaş Bulübü Başkanı Fikret Orman, görevi sona erdiğinde Süleyman Seba gibi bir başkan olarak hatırlanmak istediğini belirtti.

2 Liverpool Devler Ligi'nde Porto’yu farklı geçti Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında 2-0 yendiği Porto’yu rövanşta da 4-1 mağlup eden Liverpool yarı finale çıktı.

3 Tottenham 7 gollü maçta Manchester City'i eledi Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde iki İngiliz temsilcisinin kıyasıya mücadele ettiği karşılaşmada Tottenham, yenilse de deplasmanda attığı 3 golle tur atlayan taraf oldu.

4 Salah: Kadınlara yaklaşımımızı değiştirmeliyiz Liverpool'un yıldızı Salah, Orta Doğu'da kadınlara yeterince değer verilmediğini ve kadınların daha fazla haklara sahip olması gerektiğini ifade etti.

5 Kostas Mitroglou'nun forma isyanı Galatasaray'ın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou, yedek kalmaktan dolayı şikayetçi.

6 Hasan Ali Kaldırım: Diagne'ye dokunmadım Derbide kırmızı kart gören Hasan Ali Kaldırım, Diagne'ye dokunmadığını aksinde Senegalli oyuncunun kendisine takılıp düştüğünü söyledi.

7 Emre: Tüm kulüpler Başakşehir'i örnek alsın Emre Belözoğlu, Başakşehir'in devlete ekonomik olarak yük olmadığını ve her takımın kendilerini örnek alması gerektiğini söyledi.

8 Moses 2 hafta forma giyemeyecek Galatasaray derbisinin son dakikalarında sakatlanan Moses'da yırtık tespit edildi. Deneyimli futbolcu 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

9 Ozan Kabak'ın serbest kalma bedeli Alman basını, Ozan Kabak'ın Stuttgart'ın küme düşmesi durumunda 15 milyon euro bedelle serbest kalacağını yazdı.