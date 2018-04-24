Liverpool finalin kapısını araladı

Liverpool Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sahasında Cengiz Ünder'li Roma'yı konuk etti.

SALAH ÇATALA ATTI

Mücadeleye iyi bir başlangıç yapan ev sahibi Liverpool, sezonun en formda ismi olan Mohamed Salah'ın 35. dakikda attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla bitecek denilirken Salah bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-0 yaptı. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

LİVERPOOL 2. YARIDA 5 ATTI

İkinci yarıda da Roma'yı sahadan silen Liverpool, mücadeleden 5-2 galip ayrıldı. Salah ikinci yarıdaki iki golün asistini yaptı. Roma'nın golleri ise Dzeko ve Perotti'den geldi. Bu skorun ardından Liverpool, 2 Mayıs'ta Roma'da oynanacak rövanş için çok büyük bir avantaj elde etti.