Liverpool ile Tottenham berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool ile Tottenham 2-2 berabere kaldı.

Ligin üst sıralarında yer alan iki ekibin karşılaştığı mücadelede Liverpool, Anfield'da Tottenham Hotspur'ı ağırladı. Karşılaşmanın 3. dakikasında rakip fileleri havalandıran Muhammed Salah, Liverpool'u 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

4 GOL VAR KAZANAN YOK

Rakibine 80. dakikada Victor Wanyama'nın mühtiş golüyle cevap veren konuk takım, 1-1'lik eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın 87. dakikasında penaltı atışından yararlanamayan Harry Kane, Tottenham'ın öne geçmesini sağlayamadı. Liverpool'da 90+1. dakikada yeniden sahneye çıkan Salah, şık çalımlarla attığı golle takımını 2-1 öne taşıdı.

Mücadelenin 90+5. dakikasında Tottenham bir kez daha tartışmalı bir penaltı kazandı. Bu kez rakip fileleri havalandıran Kane skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Liverpool'un yıldızı Salah, maçın adamı seçilirken, Tottenham'da, bir penaltıyı gole çeviren Harry Kane, Premier Lig'deki 100. golünü kaydetti. Bu sonuçla Liverpool 51, Tottenham 49 puana çıktı.