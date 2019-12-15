Liverpool, ilk Japon oyuncusuna kavuşuyor

İsmi bir süredir Liverpool ile anılan Red Bull Salzburglu Japon futbolcu Takumi Minamino'nun son yapılan Hartberg mücadelesinde kadroya alınmaması, transfer iddialarını güçlendirdi.

Takımının 2-2 berabere kaldığı maçın kadrosunda yer almayan Minamino'nun 2 aylık kış tatiline giren Avusturya Ligi'ndeki son maçını oynamış olabileceği yazıldı.

GÖRÜŞMELER GEÇEN AY BAŞLAMIŞTI

İngiliz basınının haberlerine göre Minamino'nun sözleşmesindeki 7.25 milyon poundluk serbest kalma maddesinin Liverpool tarafından kullanılacağı belirtilirken görüşmelerin geçtiğimiz ay başladığı ifade edildi.

Bu oyuncuyu transfer etmek için Manchester United ile yarıştığı söylenen Liverpool, Minamino'yu transfer etmesi halinde tarihinin ilk Japon futbolcusuna Kırmızılı formayı giydirmiş olacak.

2014/2015 sezonundan bu yana Salzburg forması giyen 24 yaşındaki oyuncu bu sezon Avusturya Ligi'nde 14 maçta 5 gol 5 asistle oynuyor. Kupada 2 ve Şampiyonlar Ligi'nde de 2 gol kaydeden Minamino, hücumun her bölgesinde oynayabiliyor.