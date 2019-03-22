Liverpool, Karius'u istemiyor

KRALSPOR / DIŞ HABER

Yaz transfer döneminde Fabri'yi satan Beşiktaş, Liverpool'dan Alman kaleci Karius'u kiraladı. Sezon boyu gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan deneyimli kaleci adeta istenemeyen adam konumunda.

2 yıllığına İngiliz ekibinden kiralanan Karius için Liverpool'a 2 milyon 250 bin pound ödeyen siyah-beyazlılar, 2020 yılında 7 milyon 250 bin pound ödeyerek oyuncunun bonservisini alma hakkına da sahip.

BEŞİKTAŞ DA LİVERPOOL DA İSTEMİYOR

Ancak gelinen noktada Beşiktaş, Karius'un bonservisini almak bir yana oyuncuyu kiralık sözleşmesi bitmeden göndermeyi planlıyor. Sezon sonunda Liverpool'la Alman ekibinin sözleşmesini feshetmek için görüşmek isteyen Beşiktaş'a İngiliz basınından kötü haber geldi.

Daily Star'ın haberine göre, Liverpool Karius'u takımda istemiyor ve kiralık sözleşmesinin erken sonlandırılması gibi bir talebi de kabul etmeyecek. Roma'dan Alisson'u 67 milyon pound ödeyerek kadrosuna katan Klopp'un 25 yaşındaki kaleciyi takımda istemediği yazıldı.

Öte yandan haberin detaylarında, Karius'un sözleşmesinde erken fesihle ilgili bir madde bulunmadığına da yer aldı.

Bu durumun hem Karius'u hem de Beşiktaş'ı fazlasıyla üzeceği de ifade edildi.