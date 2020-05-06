Liverpool, Karius'u yeniden kiralayacak

Beşiktaş'ı alacakları nedeniyle FIFA'ya şikayet eden Loris Karius, geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlılarla bulunan kiralık sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

Böylece İngiliz ekibi Liverpool'a dönecek olan Alman kalecinin, kadroya katılmadan yeniden kiralanacağı belirtildi.

İDMANLARA ÇIKMAYACAK

İngiliz basınında yer alan haberde; Türkiye kariyerini başarısız olarak tamamladığı ifade edilen Karius'un, Liverpool ile idmanlara çıkmayacağı yazıldı.

Haberde ayrıca, İngiliz ekibinin yaz transfer dönemi içinde kendisine kulüp bulması için Alman kaleciye izin vereceği de belirtildi.

İLK TALİP HERTHA BERLİN

Beşiktaş ile yollarını ayırmasının ardından Loris Karius ile ilgilendiği bilinen ilk kulüp ise Bundesliga ekibi Hertha Berlin olmuştu.

67 KARŞILAŞMADA 95 GOL YEDİ

Beşiktaş'ta zaman zaman tribünler tarafından performansı nedeniyle protesto edilen Loris Karius, 67 kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Bu karşılaşmalarda toplam 95 gol yiyen Alman kaleci, 14 maçta ise kalesini gole kapattı.